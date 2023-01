Falleció con 24 años Ezequiel Villegas, arquero del Deportivo Maipú

https://twitter.com/ArgentinaFCOK/status/1221971499659284480 #FederalA | Fecha 16. #DeportivoMaipú 0-0 #PeñarolSJ



Así posó el Cruzado en la previa del partido. El mensaje de aliento es para Ezequiel Villegas, tercer arquero del plantel, de 21 años, que atraviesa un momento muy complicado de salud.



"Fuerza, Mono. Estamos con vos" pic.twitter.com/qotgrxM73p — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) January 28, 2020

“Luego de eso, en uno de los controles de rutina los médicos me dijeron que debía volver a someterme en otra operación, lo hice y en cuanto tuve el alta, parecía que fue peor por que debía entrar al quirofano otra vez y esta vez con riesgo de vida”, comentó el "Mono". “Para la segunda operación, los doctores me dieron 2 o 3 meses de vida. Esto yo no lo supe hasta que me recuperé finalmente por que se lo dijeron a mis padres y ellos no me lo contaron”.