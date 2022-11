Facundo Tello tuvo su debut en el Mundial de Qatar

Acompañado por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade como asistentes y Mauro Vigliano en el VAR, el juez de 40 años tuvo un buen desempeño en partido que se disputó en el Janoub Stadium, y no pasó sobresaltos ya que no estuvo envuelto en ninguna polémica.

La única duda que se generó en cuanto a su actuación fue cuando no sancionó una supuesta mano en el área de Camerún, el cual inició el reclamo de los europeos, pero Tello no fue llamado por el VAR ya que consideraron que no había sido infracción ni ameritaba el remate desde los doce pasos.

Este debut se sumó al de Fernando Rapallini, quien dirigió el miércoles el encuentro que igualaron 0 a 0 Marruecos y Croacia. El réferi de 44 años no tuvo mayores complicaciones y redondeó una destacada actuación.