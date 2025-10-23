23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
problemas

Facundo Bagnis suspendido por doping: el santafesino habló tras el positivo y explicó su versión

La ITIA notificó a Facundo Bagnis por el uso de una sustancia prohibida en el US Open. El argentino aceptó una suspensión. Mirá lo que pasó.

El tenista argentino Facundo Bagnis fue suspendido provisionalmente tras un control antidoping durante el US Open.

El tenista argentino Facundo Bagnis fue suspendido provisionalmente tras un control antidoping durante el US Open.

Por Sitio Andino Deportes

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) notificó al santafesino Facundo Bagnis por el uso de una sustancia prohibida sin autorización terapéutica válida, tras un control realizado durante la fase clasificatoria del US Open, el pasado 18 de agosto.

Lee además
Lionel Messi firmó su renovación con Inter Miami y seguirá como líder del proyecto deportivo hasta 2028.
CONTINUIDAD

Lionel Messi renovó con Inter Miami: seguirá en la MLS hasta 2028 y busca seguir haciendo historia
La Lepra se juega todo.
necesita la victoria

Este es el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a River por la Copa Argentina

Aunque no se trata de una sustancia que implique suspensión automática, el rosarino de 35 años optó por aceptar una suspensión provisional voluntaria, vigente desde el 18 de octubre, que le impide competir o entrenar en torneos organizados por ATP, ITF o federaciones asociadas.

“Estoy viviendo uno de los peores momentos de mi carrera”, dijo Facundo Bagnis

El ex número 55 del mundo, actualmente 401° del ranking ATP, publicó una carta abierta donde expresó su sorpresa y dolor ante la noticia.

La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente. Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria para dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder”, escribió.

Bagnis dejó entrever que su defensa se basará en la posibilidad de una contaminación cruzada, una hipótesis común en casos donde la sustancia detectada puede haber ingresado de manera accidental al organismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/facubagnis/status/1981365731158605835&partner=&hide_thread=false

Un referente del tenis argentino que busca limpiar su nombre

El santafesino, que este año había regresado al circuito tras una lesión de rodilla que casi lo lleva al retiro, insistió en su inocencia:

Nunca tomaría conscientemente algo prohibido. Tengo plena confianza en que la verdad va a salir a la luz con un desenlace justo”.

Con 17 títulos en el circuito Challenger y finalista ATP en Santiago 2021 y Córdoba 2024, Bagnis atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Su entorno médico y legal ya trabaja en la recolección de pruebas para respaldar su versión y colaborar con la ITIA, que continuará con la investigación hasta emitir un fallo definitivo.

Más que un jugador: un ejemplo dentro y fuera de la cancha para Facundo Bagnis

Más allá de su trayectoria deportiva, Facundo Bagnis es reconocido por su compromiso social y su labor formativa: lidera una escuela de tenis adaptado en Armstrong y ha sido una voz crítica del sistema profesional que dificulta la estabilidad de los jugadores fuera del top 100.

Su caso conmueve al ambiente del tenis argentino, que valora su trayectoria intachable y su aporte constante al desarrollo del deporte. Ahora, el desafío será defender su reputación y demostrar su inocencia en uno de los capítulos más duros de su carrera.

Temas
Seguí leyendo

Mundial Sub-17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina para Qatar 2025

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

El "Papu" Gómez vuelve al fútbol: repasá su presentación en Italia tras dos años de suspensión

Mirá el resumen de la Champions League: el gol de Enzo Fernández y otra jornada argentina en Europa

Racing bancó lo que pudo en Brasil, pero se le escapó sobre el final

El sueño de Boca con Dybala y Nández: la condición clave que define los posibles regresos en 2026

Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1

El gran desafío de la Lepra: intentará frenar la histórica racha de Gallardo en la Copa Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto habló en México sobre su futuro en Alpine y su deseo de seguir en la F1.
automovilismo

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

Las Más Leídas

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Emir Félix se mostró confiado y dijo que el lunes empieza la carrera hacia 2027
elecciones 2025

Emir Félix se mostró confiado y dijo que el lunes empieza la carrera hacia 2027

Por Cecilia Zabala
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial.
el tránsito está interrumpido

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

Por Pablo Segura