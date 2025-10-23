Facundo Bagnis suspendido por doping: el santafesino habló tras el positivo y explicó su versión

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) notificó al santafesino Facundo Bagnis por el uso de una sustancia prohibida sin autorización terapéutica válida , tras un control realizado durante la fase clasificatoria del US Open , el pasado 18 de agosto .

Según el comunicado oficial, la muestra A del jugador argentino dio positivo por hidroclorotiazida , un diurético incluido en la lista de “agentes enmascarantes” del Programa Antidopaje del Tenis.

Aunque no se trata de una sustancia que implique suspensión automática, el rosarino de 35 años optó por aceptar una suspensión provisional voluntaria , vigente desde el 18 de octubre , que le impide competir o entrenar en torneos organizados por ATP , ITF o federaciones asociadas.

El ex número 55 del mundo, actualmente 401° del ranking ATP , publicó una carta abierta donde expresó su sorpresa y dolor ante la noticia.

“La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente. Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria para dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder”, escribió.

Bagnis dejó entrever que su defensa se basará en la posibilidad de una contaminación cruzada, una hipótesis común en casos donde la sustancia detectada puede haber ingresado de manera accidental al organismo.

Un referente del tenis argentino que busca limpiar su nombre

El santafesino, que este año había regresado al circuito tras una lesión de rodilla que casi lo lleva al retiro, insistió en su inocencia:

“Nunca tomaría conscientemente algo prohibido. Tengo plena confianza en que la verdad va a salir a la luz con un desenlace justo”.

Con 17 títulos en el circuito Challenger y finalista ATP en Santiago 2021 y Córdoba 2024, Bagnis atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Su entorno médico y legal ya trabaja en la recolección de pruebas para respaldar su versión y colaborar con la ITIA, que continuará con la investigación hasta emitir un fallo definitivo.

Más que un jugador: un ejemplo dentro y fuera de la cancha para Facundo Bagnis

Más allá de su trayectoria deportiva, Facundo Bagnis es reconocido por su compromiso social y su labor formativa: lidera una escuela de tenis adaptado en Armstrong y ha sido una voz crítica del sistema profesional que dificulta la estabilidad de los jugadores fuera del top 100.

Su caso conmueve al ambiente del tenis argentino, que valora su trayectoria intachable y su aporte constante al desarrollo del deporte. Ahora, el desafío será defender su reputación y demostrar su inocencia en uno de los capítulos más duros de su carrera.