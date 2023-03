Fabián Doman "le preparó la guillotina" a Stillitano si Independiente no gana

"Stillitano es un profesional extraordinario, hablar con él dos o tres veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él. Leandro es el más preocupado de todo lo que está pasando. Lo conozco y sería una pena que no siga", señaló en declaraciones al medio partidario La Visera.

image.png

Y agregó: "Estamos con una mala racha, muy mala. A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana. Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar".