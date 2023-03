Fabián Doman sobre Independiente: "No me gusta ser el presidente..."

La dura frase de Fabián Doman sobre Independiente: “Así no me gusta ser el presidente”

El titular del Rojo dejó una sentencia personal respecto de los seis partidos que el equipo lleva sin triunfos. “A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana. Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar”.