FA Cup: presencia estelar y triunfo para los argentinos

Fernández fue titular en el equipo que dirige Mauricio Pochettino e inició la jugada que devino en el gol del inglés Conor Gallagher (ST 45m). El ex River realizó una buena jugada individual, con control de pelota, y asistió a Gallagher para el 3-2.

Embed - ¡AGÓNICA CLASIFICACIÓN DE LOS BLUES EN STAMFORD BRIDGE! Chelsea 3-2 Leeds | RESUMEN

Brighton And Hove, con el debut del ex Boca Valentín Barco, quedó eliminado con la derrota ante Wolverhampton, por 1 a 0. Barco ingresó a los 34 minutos del segundo tiempo por el brasileño Igor Julio e hizo su estreno oficial, luego de dos partidos sin ser incluido entre los convocados. El ex lateral de Boca se incorporó a Brighton luego de su participación con el seleccionado Sub-23 que logró le pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.