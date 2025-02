F1 ¡Lo que todo queríamos escuchar de Franco Colapinto está en esta nota!

Joan Villadelprat, histórico de la Fórmula 1 y mano derecha de Briatore durante muchos años, analizó la situación de Franco Colapinto y también opinó sobre el futuro de Jack Doohan, el actual piloto de Alpine: "No creo que Flavio crea en Jack Doohan. Si no cree en él, Doohan tiene las carreras contadas". En una entrevista con Data Performance F1, Villadelprat dejó entrever que los contratos en la Fórmula 1 suelen tener cláusulas específicas que permiten a los equipos prescindir de un piloto si su rendimiento no está a la altura de lo esperado: "Yo he firmado contratos con cláusulas que te permiten bajar a un piloto si no está a menos de ocho décimas del número uno. Este tipo de cláusulas existen".