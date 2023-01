Ex futbolista fue hallado sin vida tras ser mutilado por sus perros

El ex futbolista tenía 60 años.

El fútbol de Zambia está de luto después de que se conociera la muerte de Philemon Mulala , un ex futbolista que fue campeón de la Copa de África Central y Oriental, el primer título del combinado tras su independencia. Pero más allá del dolor, la noticia generó impacto por la brutalidad que rodea al triste acontecimiento después de que se conociera que fue asesinado por sus perros .

El hecho tuvo lugar el lunes en Lichtenburg, Sudáfrica, y el portavoz de la Policía, el Capitán Sam Tselanyane, fue quien reveló que fue la pareja del ex futbolista de 60 años quien lo encontró sin vida: “Ella no se molestó en ir y verificar si algo andaba mal (cuando los perros ladraban) ya que su casa está situada en una calle concurrida y los perros ladran con frecuencia a los peatones y vehículos que pasan. Después de que se restableció la electricidad, ella entró en busca de su esposo, pero no pudo encontrarlo. Al continuar con su búsqueda, la mujer vio a su esposo tirado inmóvil afuera en el jardín. Luego salió, solo para descubrir que había sido mordido por sus perros”.