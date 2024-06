Eurocopa 2024: enojo y reclamos de Escocia con un árbitro argentino

Facundo Tello , según lo relata TN en su portal deportivo, fue el árbitro de la derrota de Escocia ante Hungría por la segunda fecha del grupo A de la Eurocopa de fútbol . Tras el partido, el argentino fue el centro de las críticas por parte del entrenador escocés, que protestó un penal que no le sancionaron a su equipo y que podría haber cambiado la historia.

Al minuto 78 del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Stuart Armstrong ingresó al área y, cuando estaba por rematar, sintió un golpe por parte de Willi Orban. Ante esa jugada, Tello no sancionó penal a pesar de las quejas de la Selección de Escocia .

“El punto más importante del juego es el penal. ¿Por qué no se da? Necesito una respuesta. Necesito saber por qué no se cobró el tiro penal” , comenzó el entrenador escocés Steve Clarke en conferencia de prensa.

Luego lanzó una polémica opinión sobre el árbitro argentino: “¿Cuál es el punto? Es de Argentina. ¿Por qué no es un árbitro europeo? No entiendo por qué está acá y no en su país arbitrando un partido. Es una competencia europea y debería haber un árbitro europeo. Es solo mi opinión”.