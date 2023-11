Este es el lugar para ver los bombazos de Mauricio Macri a Riquelme

Mauricio Macri afirmó que su decisión de volver a la política del Club Atlético Boca Juniors responde a la necesidad de "no abandonar al club a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia", como define a la actual gestión de Juan Román Riquelme , vicepresidente segundo, titular del Consejo de Fútbol y uno de los mayores ídolos de la historia "xeneize".

"Riquelme suele decir que Boca es el patio de su casa y se maneja como si fuese así, pero Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo. Como está hoy no tiene futuro y duele, por eso, cuando Andrés me pidió si lo podía acompañar, acepté. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia", argumentó durante una conferencia en Puerto Madero.