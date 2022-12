"Espero que Croacia les meta cuatro", la frase con saña de un periodista

A pesar de que habían pasado 48 horas del triunfo de Argentina, el tema se puso sobre la mesa en el programa español El Chiringuito y Juan Manuel Rodríguez, reconocido panelista del mismo, lanzó duros comentarios a la hora de dar su punto de vista sobre lo que dejó el final del duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo. “Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, me cuesta ver a Matías Palacios que es un gentleman defendiendo esto”, declaró.