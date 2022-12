Escandalosa pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una fiesta

Mientras que Adrián Pallares chicaneó al jugador por el rostro de Palacios en una foto que se tomaron juntos y en la que le deseó un feliz cumpleaños: “Mirá la cara de alegría de Kennys. No se lo banca mucho”.

A continuación revelaron que Icardi habría intentado acercarse a Wanda Nara durante la fiesta y que ella lo habría rechazo explícitamente: “Wanda habló de Mauro como su ex y cada vez que él se quería acercar a ella en el cumpleaños de Kennys, para hacerse amigo o hacerle un mimo, ella le decía ‘fuera, andate. No te me acerques’”.

En el mismo sentido, Adrián Pallares describió que el actual futbolista del Galatasaray de Turquia estuvo “inquieto” durante toda la fiesta, intentando acercarse a su ex pareja. Mientras que Lussich sostuvo que el quiebre ya es definitivo: “Así lo tiene a Icardi, a quien tiene como su ex porque parece que el actual ahora es L-Gante”.