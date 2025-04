Es mendocino y presionó a Scaloni para que lo lleve a la Selección

Lionel Scaloni está pendiente de lo que ocurra con los diferentes equipos que disputarán el próximo Mundial de Clubes de fútbol , ya que varios de ellos no permitirían a sus futbolistas afrontar la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . Los casos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los más resonantes entre las 15 posibles ausencias que preocupan al cuerpo técnico.

En ese contexto, Valentín Castellanos le mete muchísima presión a fuerza de goles. En el triunfo de Lazio frente a Genoa , el mendocino abrió la cuenta con un tanto de ensueño que le sirvió para alcanzar los 14 goles en la temporada . Con 35 partidos disputados en el curso actual, Taty sueña con volver a ganarse un lugar en la Selección Argentina , tras haber jugado apenas 4 minutos ante Paraguay el pasado 15 de noviembre. En el siguiente duelo con Perú no ingresó, y ante Uruguay y Brasil ni siquiera fue citado por una lesión muscular.

Hasta ahora, el ex delantero de New York City FC suma solo dos presencias con la camiseta albiceleste, y sabe que competir con figuras como "el Toro" Lautaro o "la Araña" Julián Álvarez no es fácil. Sin embargo, con la posibilidad concreta de que ni Inter de Milán ni Manchester City cedan a sus futbolistas, Taty Castellanos comienza a perfilarse como una alternativa de peso para los compromisos ante Chile y Colombia en junio.