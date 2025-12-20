20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
está intratable

Erling Haaland hizo historia en la Premier League: superó a Cristiano Ronaldo y no detiene su récord goleador

Con un doblete ante West Ham, el gran Erling Haaland llegó a 104 goles en la Premier League y superó a Cristiano Ronaldo en menos partidos. Mirá lo sucedido.

Erling Haaland superó el histórico registro de Cristiano Ronaldo y volvió a marcar un hito en la Premier League.

Erling Haaland superó el histórico registro de Cristiano Ronaldo y volvió a marcar un hito en la Premier League.

Por Sitio Andino Deportes

Imparable y cada vez más dominante. Erling Haaland volvió a escribir una página histórica en la Premier League al superar el récord goleador de Cristiano Ronaldo. Con un doblete ante West Ham, el delantero noruego alcanzó los 104 goles en la liga inglesa, confirmando su impacto demoledor en tiempo récord.

Qué pasó con Erling Haaland

El delantero de Manchester City, Erling Haaland, fue nuevamente decisivo en la victoria frente al West Ham United. El noruego abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo, apareciendo dentro del área para definir con precisión y dejar en claro, una vez más, su instinto goleador.

Lee además
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan por el Trofeo de Campeones 2025 en el Estadio Único de San Nicolás.
el calamar ante el pincha

Platense y Estudiantes definen el Trofeo de Campeones 2025: el último título del fútbol argentino
Franco Mastantuono, durante uno de sus escasos minutos en cancha con la camiseta del Real Madrid.
cambia de aire

Sin impacto en el Real Madrid: Franco Mastantuono sería cedido tras un arranque que decepciona

Durante toda la primera mitad, Haaland fue la principal amenaza ofensiva, condicionando a la defensa rival con su potencia física, velocidad y lectura del juego, atributos que lo convirtieron en una pesadilla constante para los defensores del West Ham.

En el complemento, el atacante volvió a aparecer en el momento justo. A los 24 minutos del segundo tiempo, encontró el espacio necesario para quedar mano a mano con el arquero y marcar su segundo gol de la tarde, un tanto que sentenció el partido y elevó su impacto a nivel histórico.

Un récord que deja atrás a Cristiano Ronaldo

Con este doblete, Haaland alcanzó los 104 goles en la Premier League, superando el registro de Cristiano Ronaldo, una de las máximas leyendas del fútbol mundial y de la liga inglesa.

El dato adquiere aún más relevancia al considerar que el noruego necesitó muchos menos partidos para llegar a esa cifra, un indicador contundente de su efectividad extraordinaria desde su desembarco en Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InvictosSomos/status/2002425729028382981&partner=&hide_thread=false

Haaland y una era de dominio absoluto

Más allá del récord puntual, los números de Haaland lo colocan como uno de los delanteros más determinantes de la era moderna. Su promedio goleador, su regularidad y su capacidad para aparecer en partidos clave lo consolidan como una referencia absoluta del fútbol europeo.

A fuerza de goles y registros históricos, Haaland no solo rompe marcas, sino que también redefine los estándares goleadores de la Premier League, una liga históricamente exigente y competitiva.

Temas
Seguí leyendo

De barrendero a campeón mundial de boxeo: Kevin Ramírez hizo historia y ganó el Grand Prix del CMB

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Alpine en crisis: su jefe criticó el monoplaza 2025 y respaldó el rendimiento de Franco Colapinto

Insólito homenaje de Barracas Central: puso a Tapia por encima de Messi y los campeones del mundo

River confirmó a Fausto Vera como primer refuerzo 2026: ¿el heredero de Enzo Pérez?

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Independiente Rivadavia cerró a su primer refuerzo que sabe lo que es jugar la Libertadores

Alejandro "Papu" Gómez y la frase que duele a tres años del Mundial

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Las Más Leídas

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza. Imagen de archivo
Boletín Oficial

La decisión de la DGE sobre la continuidad de los docentes suplentes de Mendoza

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Te Puede Interesar

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Por Natalia Mantineo
Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores
Otras opciones

Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Por Sofía Pons
Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Por Sitio Andino Deportes