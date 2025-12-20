Erling Haaland hizo historia en la Premier League: superó a Cristiano Ronaldo y no detiene su récord goleador

Erling Haaland superó el histórico registro de Cristiano Ronaldo y volvió a marcar un hito en la Premier League.

Imparable y cada vez más dominante. Erling Haaland volvió a escribir una página histórica en la Premier League al superar el récord goleador de Cristiano Ronaldo . Con un doblete ante West Ham , el delantero noruego alcanzó los 104 goles en la liga inglesa , confirmando su impacto demoledor en tiempo récord.

El delantero de Manchester City , Erling Haaland , fue nuevamente decisivo en la victoria frente al West Ham United . El noruego abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo , apareciendo dentro del área para definir con precisión y dejar en claro, una vez más, su instinto goleador .

Durante toda la primera mitad, Haaland fue la principal amenaza ofensiva , condicionando a la defensa rival con su potencia física, velocidad y lectura del juego , atributos que lo convirtieron en una pesadilla constante para los defensores del West Ham.

En el complemento, el atacante volvió a aparecer en el momento justo. A los 24 minutos del segundo tiempo , encontró el espacio necesario para quedar mano a mano con el arquero y marcar su segundo gol de la tarde , un tanto que sentenció el partido y elevó su impacto a nivel histórico.

Un récord que deja atrás a Cristiano Ronaldo

Con este doblete, Haaland alcanzó los 104 goles en la Premier League, superando el registro de Cristiano Ronaldo, una de las máximas leyendas del fútbol mundial y de la liga inglesa.

El dato adquiere aún más relevancia al considerar que el noruego necesitó muchos menos partidos para llegar a esa cifra, un indicador contundente de su efectividad extraordinaria desde su desembarco en Inglaterra.

¡¡HAALAND SUPERÓ A CRISTIANO Y EMPATÓ A DROGBA!! Con el doblete que marcó el día de hoy, Erling Haaland (104) superó a Cristiano Ronaldo (103) e igualó a Didier Drogba (104) en la tabla de MÁXIMOS GOLEADORES HISTÓRICOS de la Premier League.

ERLING HAALAND: 104 goles en 114…



ERLING HAALAND: 104 goles en 114… pic.twitter.com/pwzPZf2Fbk — Invictos (@InvictosSomos) December 20, 2025

Haaland y una era de dominio absoluto

Más allá del récord puntual, los números de Haaland lo colocan como uno de los delanteros más determinantes de la era moderna. Su promedio goleador, su regularidad y su capacidad para aparecer en partidos clave lo consolidan como una referencia absoluta del fútbol europeo.

A fuerza de goles y registros históricos, Haaland no solo rompe marcas, sino que también redefine los estándares goleadores de la Premier League, una liga históricamente exigente y competitiva.