Épica y memorable remontada de Franco Colapinto en la Fórmula 2

“SE ASOMA”



Finalizada la carrera Sprint y con el cuarto puesto @FranColapinto aparece en el top 10 con 13 puntos, seguro que no son los que quisiera tener, pero tiene que ser el punto de partida , para empezar a ganar posiciones , esta noche hay q sumar pic.twitter.com/2akdbfsHJH — Corazondef1 (@Corazondef1) March 23, 2024

Qué dijo Franco Colapinto

Después de la carrera, Franco Colapinto dialogó con ESPN y se refirió a ese episodio en el que pidió a su equipo que le permitan pasar a su compañero, Dennis Hauger en la pista: "Elegí bien las primeras curvas, pasé a unos cuantos y después fuimos para adelante. Tenía más ritmo que Dennis en un momento de la carrera, pero en la recta nunca podía acercarme. Salía bien pegado de la curva seis a la recta larga, pero se mantenía la distancia en toda la recta y era muy difícil con el tren de DRS. Estuve muy cerca, pero nunca tuve ninguna chance".

Más allá de ese episodio, el piloto de MP Motorsport se ilusionó con el andar del equipo y el futuro en la categoría, aunque manifestó la necesidad de mejorar en algunos aspectos del fin de semana y no solo pensar en la carrera final: "Tenemos buen ritmo, me recuperé de otra clasificación complicada en las carreras. Estamos andando muy bien, hay que priorizar la qualy porque siempre nos pasa algo. Si no es que yo estoy manejando un poco mal, es que tenemos mala suerte o que me chocó en Jeddah las paredes. Tenemos que trabajar en equipo para enfocarnos un poco más en eso y clasificar bien, porque es muy importante. Largando 13 o 14 y llegar al quinto puesto es muy bueno".