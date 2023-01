Enzo Fernández, cerca del Chelsea en una venta récord

La temporada 2021/22 de Enzo Fernández fue una locura. Primero, se consolidó y brilló en River tras su préstamo en Defensa y Justicia. Después, el gran salto a Europa: llegó al Benfica y tardó nada en ganarse un puesto de titular. Pero eso no fue todo. La Selección Argentina apareció en su vida y no la soltó más. Fue al Mundial, se adueñó de un lugar en el 11, clavó un golazo, fue elegido el mejor jugador joven de la Copa y terminó el año como campeón del mundo. Como era de esperar, arrancó este 2023 como principal objetivo de varios clubes grandes de Europa. Y en las últimas horas, el Chelsea de Inglaterra avanzó fuerte por él.

Luego de Qatar, Enzo entró en el radar de los gigantes del Viejo Continente. No es para menos: el volante de apenas 21 años la rompió y su techo parece ser desconocido. Sonó en varios equipos, aunque el Benfica se plantó: sólo lo larga si pagan, como mínimo, la cláusula de rescisión, fijada en 120 millones de euros. Y el Chelsea estaría dispuesto a abonar casi 130 millones para llevárselo ya mismo.

Entre lo que fue el Mundial, con fiesta desde Doha a Buenos Aires, con millones de personas en las calles, y lo que le deparará su futuro, Enzo viajó a Portugal para presentarse en Benfica y esquivó la cuestión sobre su próximo destino: "Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante", dijo antes de subirse al avión.