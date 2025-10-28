Entradas para el Mundial 2026: la FIFA abrió la segunda fase de venta y lanzó un millón de tickets adicionales

La FIFA abrió una nueva fase para comprar entradas del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de ocho meses para el Mundial 2026 de fútbol , la FIFA anunció la apertura de la segunda fase de venta de entradas para la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 18 de julio en Estados Unidos, México y Canadá .

En esta etapa se pondrán a disposición un millón de tickets adicionales y se permitirá la inscripción de todos los aficionados, tanto locales como internacionales.

ahí va "Lionel Messi va a ir al Mundial": la firme predicción que salió a la luz en medio de las dudas

Lionel Messi encendió las alarmas: puso en duda su presencia en el Mundial 2026 y sorprendió con sus dichos

La noticia fue confirmada por el ente rector del fútbol mundial, que explicó cómo será el nuevo proceso para acceder a los boletos. Los fanáticos deberán contar con un FIFA ID y participar del “Sorteo Anticipado de Entradas” a través del sitio oficial FIFA.com/tickets .

La primera etapa de ventas, que ya concluyó, fue exclusiva para personas con tarjeta Visa y se realizó mediante un “Sorteo Preferente” . En cambio, esta segunda fase , que estará abierta hasta el 31 de octubre , está disponible para todos los fanáticos.

“Los aficionados con un FIFA ID deben iniciar sesión con dichas credenciales y participar en el Sorteo Anticipado de Entradas, incluso si ya participaron en la preventa Visa”, detalló el comunicado de la FIFA.

Quienes aún no cuenten con un FIFA ID podrán crear una cuenta gratuita en el mismo portal y así ingresar al proceso.

El organismo aclaró además que durante la Copa del Mundo no habrá venta de boletos en las taquillas de los estadios, por lo que el sistema online será la única vía oficial para adquirir entradas.

Los argentinos están como locos para conseguirlas.

Fase exclusiva y sorteo internacional del Mundial 2026

Esta segunda fase incluye un horario exclusivo nacional para los residentes de Canadá, México y Estados Unidos, los tres países anfitriones del torneo. Una vez concluido ese período, tanto los aficionados locales como internacionales participarán de un sorteo aleatorio para acceder a sus respectivas franjas horarias a partir del 17 de noviembre.

“Si son seleccionados, tendrán la oportunidad de adquirir entradas individuales o específicas de cada selección. Los aficionados recibirán confirmación al menos 48 horas antes de su franja horaria”, detalló la FIFA.

Hasta el momento, los residentes de los países organizadores lideran la venta total de boletos, seguidos por hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1959971612788212014&partner=&hide_thread=false Todo está listo.

Sorteo de la de la FIFA 26™

5 de diciembre

Washington, Estados Unidos

The Kennedy Center#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/V8NljQCrr3 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) August 25, 2025

Requisitos y aclaraciones importantes

La FIFA recordó que para comprar entradas se debe tener al menos 18 años, aunque los menores de 16 podrán asistir acompañados de un adulto mayor de edad.

“Los niños pueden asistir a los partidos, pero deben ir acompañados de una persona mayor de 18 años”, indica la organización.

Además, el ente advirtió que tener un boleto no garantiza la emisión de una visa ni el ingreso a los países anfitriones, por lo que los espectadores deberán cumplir con los requisitos migratorios de cada nación.

La casa madre del fútbol mundial también remarcó que las entradas no serán transferibles fuera de los canales oficiales, y aconsejó evitar la compra por sitios no autorizados.

Argentina y la ilusión por defender la corona en el Mundial 2026

Con la Selección argentina como vigente campeona del mundo tras su consagración en Qatar 2022, la expectativa por el torneo crece día a día. La posible presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 sigue siendo uno de los grandes temas que rodean a la Copa.

El sorteo de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, donde se definirán los grupos, el calendario y las sedes oficiales de cada partido.