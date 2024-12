Enojo y declaraciones en caliente del representante de Franco Colapinto

“ La mejor ficción es mucho más verdadera que cualquier periodismo y eso sólo se aplica a algunos . No siempre tienes que contar tu versión de los hechos. El tiempo lo hará”, escribió el inglés en su cuenta de la red social X y que TN reflejó en su portal.

Allí se lo nota visiblemente molesto por cómo se trató el tema de la continuidad del Colapinto en la F1, que hasta el momento quedó descartada para el año próximo, ya que no queda ninguna butaca por ocupar.

Más allá de que los había mostrado con emojis de risas, sin dudas fue un golpe duro para la pareja de representantes que su chico mimado no pudiera seguir en la máxima categoría del automovilismo.

La promesa que hizo Franco Colapinto para el 2025

Tras la oficialización de que no tendrá asiento en la Fórmula 1 para la temporada 2025, Franco Colapinto dejó en claro su determinación al asumir en el nuevo rol como piloto de reserva de Williams. Al momento de referirse al lugar que deberá ocupar en la escudería, no dudó: “Si no corro, definitivamente voy a ser el mejor piloto de reserva que va a haber”, expresó.

El arribo de Isack Hadjar a Racing Bulls dejó sin ilusiones el sueño del joven piloto de continuar el próximo año compitiendo en la máxima categoría. Lo espera un 2025 desempeñando el rol de tester de Williams, un papel importante para el desarrollo del monoplaza para la siguiente temporada. Respecto a los momentos de incertidumbre que atraviesa, confesó que son “situaciones que generan mucho estrés”.

“Se tienen que dar las cosas, tienen que aparecer las firmas en el papel y hasta que eso no pase por diferentes motivos está todo muy trabado por algunas partes. Es difícil estar tan estresado todo el tiempo con una decisión que no es tuya”, explicó.

El nuevo rol como tester de Franco Colapinto en 2025

Realizar pruebas en los modelos de 2022 y 2023 para evaluar que áreas pueden desarrollarse y las posibles mejoras. En este análisis, deberá sumar más de 6 mil kilómetros con los monoplaza.

Llegar con el simulador en la configuración 2025 a las 10 mil horas, a fin de que el rendimiento del equipo en pista sea más óptimo.

Ayudar en la preparación del auto de la temporada 2026.

Cumplir con los entrenamientos oficiales de pretemporada.

Desempeñarse como piloto de reserva y estar preparado en caso de algún imprevisto en el que Carlos Sainz o Alex Albon no puedan hacerlo. Para ello, debe presenciar todas las carreras.

En este papel, existen las chances de que vuelva a correr y se mostró ilusionado de que ocurra. “Si pasa algo, seguramente voy a tener una oportunidad. Ojalá que pueda estar manejando el año que viene. Es un deporte que obviamente nunca elegís cuándo subir a la Fórmula 1 y hay que estar preparado para cuando llegue”, expresó.

