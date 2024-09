Encapuchado: así llegó Gonzalo Montiel al país por su supuesto caso de abuso

El fútbol no le sonríe a Montiel en estos momentos.

El jugador del Sevilla, según lo relata TN en su portal deportivo, se presentó en la Asesoría Pericial de San Justo pasadas las 8.38 junto a su abogado, bajó de un auto encapuchado y no hizo declaraciones ante la prensa. El ex-River tendrá que volver al lugar el día viernes 20.

La denuncia que motivó la apertura de la causa la hizo una joven azafata y modelo que, además de declarar en la Justicia, hizo declaraciones públicas. “Gonzalo me violó” , aseguró la mujer en un video publicado por su abogada.

Por su parte, en su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

Las declaraciones de la abogada de la denunciante antes de la llegada de Gonzalo Montiel

Raquel Hermida primero cuestionó que se haya cambiado el lugar de la pericia psicológica a Montiel. “¿Por qué tiene privilegios Montiel? Es el autor del último gol del Mundial pero, jurídicamente, ¿qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él”, declaró la letrada en charla con la prensa presente.

Luego, detalló: “Al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (por Acosta), que no conoce mi clienta, irán a juicio. Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación de esas personas”.

Además, contó que “Carolina está con una psiquiatra muy reconocida tratando mediante todo lo científicamente posible de llenar esa amnesia lacunar que tiene por el abuso sexual agravado por acceso carnal grupal” y que hay “varias testimoniales que certifican la presencia de drogas, alcohol y certifican que ella (por la denunciante) salió del cuarto de Montiel gritando ‘Gonzalo me violó, Gonzalo me violó'”.

Después, agregó: “Ella hizo todos los protocolos y la madre de Montiel le dice ‘ponete algo, te violaron’, lo certifica la madre de Montiel. Después de la violación certificaron el abuso sexual grupal y el daño psíquico que fue muy importante, tuvo dos intentos de suicidio, y se certificó porque no hay un solo testigo a favor de la familia de Montiel”. Por su parte también reveló que la denunciante “presentó hematomas” y que recuerda “perfectamente tenerlo encima (a Montiel) de una manera violenta”.

Por último, resaltó que la denunciante “había tenido relaciones anteriores con Gonzalo y que no era su manera de comportarse, ella estaba enamorada, tenían una relación muy linda pero ese día Montiel frente a dos varones la abusa sexualmente utilizando la fuerza y el odio sobre ella”.

De qué se lo acusa a Gonzalo Montiel

Los hechos por los que denunciaron a Gonzalo Montiel por presunto abuso sexual ocurrieron el 1 de enero de 2019. Todo habría sucedido en una fiesta que realizó por su cumpleaños. La víctima denunció que fue invitada por el ex-River y que fue violada. También declaró que recibió amenazas e intimidaciones de parte de familiares y allegados del jugador.

El lateral derecho de la Selección argentina se presentó de manera voluntaria ante la Justicia en junio de 2023 para dar su testimonio y, en ese momento se le comunicó que estaba imputado en la causa. También está bajo esa figura un joven llamado Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista.

La causa tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” y la investiga la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora.