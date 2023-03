Independiente Rivadavia no pudo ni con el árbitro ni con Racing de Córdoba

El Club Sportivo Independiente Rivadavia no logró ganar.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia , por una nueva fecha de la Primera Nacional , salvó un punto ante el Club Atlético Racing de Córdoba . En un duelo llevado a cabo en el estadio Bautista Gargantini, la historia terminó empatado 1 a 1. El once visitante lo ganaba con un tanto convertido por Franco Coronel, mientras que Juan Manuel Elordi lo emparejó. Vio la roja en el local Santiago Moya.

Independiente Rivadavia no logró la meta de conseguir los tres puntos ante el complicado Racing cordobés. El conjunto mendocino cometió una falla grande en el fondo apenas empezado el pleito y se le puso el compromiso cuesta arriba tras la definición del ex Azul, Coronel, quien anotó el 1 a 0. Encima unos minutos más tarde se fue mal expulsado Moya (Sebastián Zunino tuvo una noche para el olvido).

Sin embargo, el dueño de casa no bajo los brazos. Acompañado otra vez por un gentío, el conjunto Leproso lo arrinconó a su rival y fue de ese modo que con un gran cabezazo de Elordi emparejó las acciones. Independiente lograba lo justo y a eso le sumó varias situaciones peligrosas que lamentablemente no pudo cristalizar en la red.

En la etapa complementaria la tónica no cambió. Ever Demaldé, el DT de los Azules, movió el banco y el desnivel en el tanteador estuvo cerca aunque finalmente chocó con un Racing atento en la zona defensiva y, que además, se pudo haber llevado algo más para Córdoba de no ser por la mala puntería.