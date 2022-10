En Racing aún "lloran" el penal que les hubiese dado el campeonato

En Racing no lo pueden procesar.

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, reconoció que la frustración de no lograr el título del campeonato de la Liga Profesional que finalmente quedó en manos de Boca Juniors "fue un golpe duro, inesperado", al tiempo que se sorprendió porque Jonathan Galván fuera el ejecutor del penal decisivo que terminó conteniendo el arquero de River Plate, Franco Armani.

"La verdad que fue un golpe duro, que no esperábamos, porque teníamos una ilusión y una expectativa muy importante, pero lamentablemente no se nos dio como en otras oportunidades en que llegamos a momentos definitorios y por la suerte no pudimos lograr el objetivo", aceptó el diálogo con ESPN el titular racinguista.