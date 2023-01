En el PSG hablaron de la continuidad de Messi ¿Sigue o se va?

Messi volverá a jugar mañana con la camiseta del conjunto parisino tras la histórica consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Luego de pasar sus vacaciones en su ciudad natal, Rosario, Messi regresó a París hace seis días y este miércoles tendrá acción nuevamente para enfrentar al Angers, desde las 17 (hora argentina), por la decimoctava fecha de la Ligue 1.

image.png

La duda pasa por la posibilidad de que el capitán del seleccionado nacional sea homenajeado por el PSG por la conquista en Qatar, algo que los medios franceses aún sostienen que es una incógnita pese al recibimiento que tuvo Messi al volver a los entrenamientos en el club.

"Estoy centrado en el partido de mañana, ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo", respondió Galtier de manera tajante luego de ser consultado al respecto en la conferencia.