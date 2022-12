Emiliano "Dibu" Martínez: "Estamos cada vez mejor"

"Siento que estamos cada vez mejor, no somos el mismo equipo de la Copa América ni de la Finalissima. Estamos un escaloncito más arriba", asumió después de la goleada sobre Croacia (3-0) en Lusail.

"En el entretiempo de hoy hablamos que no nos podía pasar lo mismo y por suerte pudimos liquidarlo. Estamos en la final, es un orgullo y un placer poder jugarla con esta camiseta, pero si no la ganamos no vale nada", concluyó.