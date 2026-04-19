19 de abril de 2026
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Emiliano “Dibu” Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez salvó a Aston Villa con una atajada clave y lo metió en la pelea por la Champions

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue figura con una gran atajada en el 4-3 de Aston Villa ante Sunderland por la Premier League. Repasá lo sucedido.

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser clave con una atajada espectacular en un momento decisivo del partido.

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser clave con una atajada espectacular en un momento decisivo del partido.

Por Sitio Andino Deportes

En una tarde de locura en Inglaterra, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser determinante para el Aston Villa. El arquero argentino protagonizó una atajadas de otro nivel en el momento justo y sostuvo a su equipo en un partido de la Premier League que terminó 4-3 ante Sunderland, resultado que lo mete de lleno en la pelea por la Champions League.

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Esa jugada no solo fue determinante: cambió la historia del partido. De esa salvada nació el contraataque que terminó en el gol de la victoria. Dibu no solo atajó: sostuvo y empujó el triunfo.

Embed - ATAJADA GANADORA DEL DIBU SOBRE EL FINAL Y FESTEJO DEL VILLA | A. Villa 4-3 Sunderland | RESUMEN

Del milagro al gol: Aston Villa lo ganó en el final

Tras la intervención del arquero argentino, Aston Villa salió rápido y encontró el gol del triunfo. Tammy Abraham definió la jugada y puso el 4-3 definitivo, en un cierre dramático que desató la locura en Villa Park.

El equipo local había sido protagonista en ofensiva con goles de Ollie Watkins (2), Rogers y el propio Abraham, mientras que Sunderland respondió con tantos de Rigg, Hume e Isidor. Fue un partidazo, pero el momento clave tuvo nombre propio: Dibu Martínez.

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Un triunfo que lo mete en la pelea grande

Con esta victoria, Aston Villa alcanzó los 58 puntos y se mantiene en la lucha directa por los puestos de Champions League.

Comparte unidades con el Manchester United, aunque se ubica cuarto por diferencia de gol, cuando restan cinco fechas para el cierre de la Premier League.

Arriba, la pelea por el título también está al rojo vivo, con Arsenal y Manchester City disputando el primer lugar. El Villa se ilusiona… y el Dibu responde.

El arquero de las grandes noches

No es la primera vez que Emiliano Martínez aparece en un momento decisivo. El campeón del mundo volvió a demostrar por qué es uno de los arqueros más determinantes del fútbol actual. Cuando el partido quema, el Dibu aparece.

Preguntas clave

Qué hizo Dibu Martínez en el partido del Aston Villa

Atajó un mano a mano clave en el final que evitó el gol rival

Cómo terminó Aston Villa vs Sunderland

Aston Villa ganó 4-3 en un partido muy emocionante

Por qué fue importante la atajada del Dibu

Porque ocurrió con el partido empatado y permitió el gol del triunfo

En qué posición está Aston Villa en la Premier League

Está cuarto con 58 puntos, peleando por clasificar a la Champions League

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