Emiliano "Dibu" Martínez salvó a Aston Villa con una atajada clave y lo metió en la pelea por la Champions

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser clave con una atajada espectacular en un momento decisivo del partido.

En una tarde de locura en Inglaterra, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser determinante para el Aston Villa . El arquero argentino protagonizó una atajadas de otro nivel en el momento justo y sostuvo a su equipo en un partido de la Premier League que terminó 4-3 ante Sunderland, resultado que lo mete de lleno en la pelea por la Champions League .

El partido estaba 3-3 y en tiempo de descuento , con el resultado abierto y el riesgo latente. Ahí apareció el Dibu. El argentino le ganó un mano a mano clave a Habib Diarra, con una reacción espectacular que evitó lo que parecía un gol seguro para Sunderland.

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Mucha sal en la Selección: el "Dibu" Martínez salió antes de jugar

Esa jugada no solo fue determinante: cambió la historia del partido . De esa salvada nació el contraataque que terminó en el gol de la victoria. Dibu no solo atajó: sostuvo y empujó el triunfo.

Tras la intervención del arquero argentino, Aston Villa salió rápido y encontró el gol del triunfo. Tammy Abraham definió la jugada y puso el 4-3 definitivo , en un cierre dramático que desató la locura en Villa Park.

Embed - ATAJADA GANADORA DEL DIBU SOBRE EL FINAL Y FESTEJO DEL VILLA | A. Villa 4-3 Sunderland | RESUMEN

El equipo local había sido protagonista en ofensiva con goles de Ollie Watkins (2), Rogers y el propio Abraham, mientras que Sunderland respondió con tantos de Rigg, Hume e Isidor. Fue un partidazo, pero el momento clave tuvo nombre propio: Dibu Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2045885905886462001&partner=&hide_thread=false EL MANO A MANO DE DIBU MARTÍNEZ A LOS 93 MINUTOS PARA EVITAR EL 3-4.



Y lo ganaron 4-3 en la contra. pic.twitter.com/lgQrHryVTu — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 19, 2026

Un triunfo que lo mete en la pelea grande

Con esta victoria, Aston Villa alcanzó los 58 puntos y se mantiene en la lucha directa por los puestos de Champions League.

Comparte unidades con el Manchester United, aunque se ubica cuarto por diferencia de gol, cuando restan cinco fechas para el cierre de la Premier League.

Arriba, la pelea por el título también está al rojo vivo, con Arsenal y Manchester City disputando el primer lugar. El Villa se ilusiona… y el Dibu responde.

El arquero de las grandes noches

No es la primera vez que Emiliano Martínez aparece en un momento decisivo. El campeón del mundo volvió a demostrar por qué es uno de los arqueros más determinantes del fútbol actual. Cuando el partido quema, el Dibu aparece.

Preguntas clave

Qué hizo Dibu Martínez en el partido del Aston Villa

Atajó un mano a mano clave en el final que evitó el gol rival

Cómo terminó Aston Villa vs Sunderland

Aston Villa ganó 4-3 en un partido muy emocionante

Por qué fue importante la atajada del Dibu

Porque ocurrió con el partido empatado y permitió el gol del triunfo

En qué posición está Aston Villa en la Premier League

Está cuarto con 58 puntos, peleando por clasificar a la Champions League