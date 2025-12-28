El video del Diablito Echeverri jugando descalzo que generó polémica antes de sumarse al Girona

Mientras se prepara para dar un nuevo salto en su carrera, Claudio Diablito Echeverri quedó en el centro de la escena por un video viral que lo muestra jugando descalzo en un picado con amigos. Las imágenes, registradas en Resistencia , generaron controversia justo antes de su arribo al Girona .

El registro fue captado durante las vacaciones de Echeverri en Chaco , donde el juvenil aprovechó el receso para reencontrarse con amigos. El video, difundido por un complejo de canchas , rápidamente se viralizó y despertó un fuerte debate en redes sociales .

Apenas se difundieron las imágenes, numerosos usuarios cuestionaron la exposición física del futbolista, teniendo en cuenta que Echeverri está a punto de iniciar una nueva etapa en el fútbol europeo . En el video se lo ve primero con botines y luego jugando descalzo , lo que encendió las alarmas.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron críticas vinculadas al riesgo de lesión , con mensajes que calificaron la situación como imprudente . Otros, en cambio, destacaron el talento natural del enganche, independientemente del calzado, y defendieron el contexto informal del encuentro.

El acuerdo entre Manchester City y Girona por Claudio Echeverri

Más allá de la polémica, el futuro de Claudio Echeverri ya está prácticamente definido. El Manchester City, dueño de su pase, acordó su cesión al Girona, operación que se oficializará en el próximo mercado de pases.

“El talento argentino será cedido al Girona directamente desde el Manchester City. La cesión al Bayer Leverkusen se interrumpe y el préstamo será hasta junio”, informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en transferencias internacionales.

Del Bayer Leverkusen al Girona: continuidad y contexto deportivo

La decisión del City Group responde a la necesidad de que Echeverri sume minutos y continuidad, algo que no logró en su paso por el Bayer Leverkusen, donde acumuló apenas 281 minutos oficiales.

Surgido de River Plate, el chaqueño fue transferido al Manchester City en enero de 2025 tras disputar 48 partidos, con 4 goles y 8 asistencias en el primer equipo. Ahora, el Girona aparece como un escenario ideal para su desarrollo.

El delicado presente del Girona y el desafío que espera a Echeverri

El Girona atraviesa una temporada compleja en La Liga. Tras 17 fechas, el equipo se ubica en el puesto 18, con 15 puntos y apenas tres victorias, situación que lo mantiene en zona de descenso.

En ese contexto, la llegada de Claudio Echeverri representa una apuesta fuerte por talento joven, desequilibrio ofensivo y creatividad, en un momento donde el club necesita respuestas inmediatas dentro del campo de juego.