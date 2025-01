El ultimátum de Leandro Paredes a Boca Juniors

Pese a eso, afirmó que “desde Boca no se comunican hace una semana por él, y esa segunda oferta nunca llegó. Ni a Paredes, ni con la Roma”. No obstante, lo que causó revuelo fue la revelación del importante competidor que se metió en la pelea por su ficha: “Paredes tuvo una oferta formal, contractual, de Santos de Brasil, que le llegó a través del contacto de Neymar. Quería que juegue con él en Santos, pero la rechazó. Quiere jugar en Boca ahora. Quedan cuatro días y todavía Boca no volvió a aparecer con eso, pero él lo que tiene a su alcance lo hizo. Fue su voluntad”.