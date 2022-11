El Turco García y la propuesta para salvar su pareja

EL TURCO GARCÍA Y SU ESPOSA, MARIELA PRIETO, SACARON TRAPITOS AL SOL CARA A CARA Y HAY FINAL FELIZ

Mientras masticaba un escarbadientes, admitió cómo se siente tras cometer una infidelidad: “Cuando vuelvo a mi casa pienso en lo que hice y me arrepiento porque estoy bien con ella. La culpa es mía y me hago cargo”. “Pero yo no soy hipócrita, porque cuando me voy de vacaciones con ella a Mar del Plata la paso bien”, intentó excusarse.

“Así como la ves de tranquila, ella es brava en la cama”, dijo el Turco sin motivo alguno. “Ella es muy pudorosa, en mi casa no podemos tener relaciones a veces y tenemos que ir a un hotel para que no nos escuchen”, agregó.

“Entonces si tienen buen sexo, seguro vos querés demostrar tu hombría engañándola”, atacó la panelista Karina Lavícoli. Ante eso, él se defendió: “No, eso es de poco hombre. No soy de esos tipos cancheros porque yo me arrepiento. No es lindo lo que me pasa cuando soy infiel, es feo”.

