El Tomba cayó en La Bombonera y habrá superclásico en cuartos de la Copa

Pese a que jugó con mayoría de titulares (solo Thomas Galdames y "El Indio" Nicolás Fernández no jugaron porque están al límite con las amarillas), y que contó con un hombre más durante 60 minutos, los dirigidos por "El Gato" Daniel Oldrá no hicieron pie y dejaron una actuación bastante pobre .

Con Cavani como abanderado de la levantada en el rendimiento, tanto por el sacrificio como por sus intervenciones en el ataque, el "Xeneize" no pasó sobresaltos hasta los 25 minutos, cuando Marcelo Saracchi sostuvo el triunfo al despejar cerca de la línea una chance clara del Tomba.

A los 30, en la siguiente aproximación del Expreso, "Chiquito" Romero le tapó un mano a mano a Martín Pino a puro reflejo, que hubiese dejado afuera al local.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1780393837791215968&partner=&hide_thread=false ¡CHIQUITO, HÉROE EN LA BOCA! pic.twitter.com/C5PcB2OU0k — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2024

El momento de mayor tensión se dio sobre el final, cuando en tiempo de descuento Juan Bautista Cejas (de lo mejorcito del Tomba, pese a que ingresó en el ST) reventó el travesaño de Romero, tras un bombazo de afuera del área, que hizo temblar a toda la hinchada boquense.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1780393087509971378&partner=&hide_thread=false LA PELOTA QUE CAMBIABA TODO... Cejas reventó el travesaño en tiempo de descuento en La Bombonera. pic.twitter.com/eAkX3GQDtq — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2024

Con este resultado, Boca se ubicó cuarto y se enfrentará con River, líder de la Zona A, por un lugar en las semifinales del certamen.

Godoy Cruz, por su parte, ya tenía asegurado el liderazgo de la zona, por lo que su rival será el cuarto de la A, Vélez, que el lunes venció a Independiente Rivadavia en el Gargantini.

Embed - ¡GOLAZO DE CAVANI, TRIUNFAZO CON 10 Y HABRÁ SUPERCLÁSICO EN CUARTOS! | Boca 1-0 Godoy Cruz | RESUMEN

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

River, el primero de la Zona A con 27 puntos, le tocará enfrentarse a Boca, que terminó cuarto en la Zona B con 25 unidades en lo que será el partido más importante de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

La sede que pica en punta para ser la casa del partido más importante del fútbol argentino es el estadio Mario Alberto Kempes, ya que otros lugares que se pensaron como el Único de La Plata o el Malvinas Argentinas están sufriendo remodelaciones y tienen menos capacidad que el recinto cordobés.

Los otros cruces del certamen serán: Godoy Cruz -primero Zona B- vs. Vélez Sarsfield -cuarto Zona A-; Argentinos Juniors -segundo Zona A- vs. Defensa y Justicia -tercero Zona B- ; y Estudiantes -segundo Zona B- vs. Barracas Central -tercero Zona A-.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LigaAFA/status/1780396545453490204&partner=&hide_thread=false ,



Se viene una tremenda definición de la #CopaSurFinanzas 2024.



¿Quiénes pasan los cruces? pic.twitter.com/xlHveTEHQ1 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 17, 2024

Para estos tres duelos que quedan, las sedes que se barajan como posibles son: el estadio Único de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, el Estadio La Pedrera en Villa Mercedes, San Luis, y dos opciones en Gran Buenos Aires, Ciudad de Vicente López o Ciudad de Lanús.

Calendario de los playoffs de la Copa de la Liga Profesional

Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales (28/4). Ambas instancias serán en cancha neutral y en caso de igualdad se definirá por penales, sin la necesidad previa de un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos.

La final de la Copa de la Liga se disputará el próximo 5 de mayo, también en cancha neutral.

Al igual que en las instancias anteriores, en caso de igualdad, habrá penales pero también un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos a la definición desde los doce pasos.

La síntesis de Boca 1 - Godoy Cruz 0