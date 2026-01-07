7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
expectativa

El plan de la Selección para el Mundial 2026: base en Kansas y entrenamientos de elite

A menos de seis meses del esperado Mundial 2026, la Selección argentina define su sede de concentración. Mirá todas las novedades.

La Selección de fútbol de Argentina avanza en la planificación de su preparación para el Mundial 2026. &nbsp;

La Selección de fútbol de Argentina avanza en la planificación de su preparación para el Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

A poco menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de fútbol de Argentina comenzó a definir aspectos clave de su planificación. Uno de los puntos centrales es dónde se alojará y entrenará el plantel durante la competencia que buscará la cuarta estrella.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni evalúa distintas alternativas, pero en las últimas horas Kansas tomó fuerza como la sede elegida por su infraestructura de primer nivel, comodidad logística y un entorno más tranquilo que otras grandes ciudades.

Lee además
Luis de la Fuente dejó en claro que no solo no esquiva el desafío, sino que lo espera con entusiasmo.
se viene un duro duelo

Luis de la Fuente no se achicó ante Argentina y elogió a Messi antes de la Finalissima
Lionel Scaloni pasó el inicio de 2026 junto a su familia y vecinos en Pujato, Santa Fe.
CON FE

Lionel Scaloni recibió el año mundialista en Pujato y renovó el sueño argentino rumbo a 2026

Kansas, la base elegida por la Selección

Según informó TyC Sports, la AFA y el cuerpo técnico planean instalar la base de operaciones en Kansas, desde donde el seleccionado viajará a las distintas sedes, incluso más allá de la fase de grupos.

Argentina integrará el Grupo J y tendrá un calendario con un partido en Kansas y dos en Dallas. En caso de avanzar como líder, su recorrido podría continuar en Miami, Atlanta y New York/New Jersey, ciudades contempladas dentro de la planificación logística.

Dónde entrenará la Scaloneta durante el Mundial 2026

En cuanto a los entrenamientos, el principal candidato es el predio del Sporting Kansas City, uno de los complejos mejor equipados de la MLS. Como alternativa, también se analizan las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino que compite en la NWSL.

Ambos centros cuentan con instalaciones modernas, áreas médicas, gimnasios y espacios de recuperación, factores que el cuerpo técnico considera determinantes para un torneo de máxima exigencia.

Además, la tranquilidad de Kansas aparece como un valor agregado para el descanso del plantel en un Mundial que implicará largos traslados y alta presión competitiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1997359880823267503&partner=&hide_thread=false

Agenda de preparación y amistosos previos

La planificación establece que la Selección iniciará su concentración el 1° de junio, ya con la lista definitiva de convocados. Desde Kansas, el equipo afrontará los últimos amistosos de preparación frente a México y Honduras, antes del debut mundialista.

Los partidos de Argentina en la fase de grupos

El camino hacia la defensa del título mundial ya tiene fechas y sedes confirmadas (horarios de Argentina):

  • Martes 16 de junio, 22.00: Argentina vs Argelia – Estadio Kansas City

  • Lunes 22 de junio, 14.00: Argentina vs Austria – Estadio Dallas

  • Sábado 27 de junio, 23.00: Jordania vs Argentina – Estadio Dallas

Temas
Seguí leyendo

Polémica mundial: la IFFHS dejó afuera a la Selección Argentina del once ideal y estalló el debate

Lionel Scaloni volvió a la elite mundial: fue 3 del ranking IFFHS y otro DT argentino entró al Top 10

Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

Rally Dakar 2026: Schareina domina la etapa maratón y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos

Estos son los refuerzos de Gimnasia y Esgrima para su histórico debut en Primera División

Debuta la Lepra y se mueven los grandes: cuándo juegan Boca, River y el resto en la Copa Argentina

Alpine banca a Franco Colapinto y apunta a 2026: paciencia, madurez y puntos en Fórmula 1

Rally Dakar: Bruno Jacomy tuvo una buena tercera etapa y quedó a tiro del podio en la general del

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo mendocina quiere ser protaginista.
con la ilusiòn a cuestas

Estos son los refuerzos de Gimnasia y Esgrima para su histórico debut en Primera División

Las Más Leídas

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días
PARA TENER EN CUENTA

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores
Investigación

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"