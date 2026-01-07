El plan de la Selección para el Mundial 2026: base en Kansas y entrenamientos de elite

La Selección de fútbol de Argentina avanza en la planificación de su preparación para el Mundial 2026.

A poco menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , la Selección de fútbol de Argentina comenzó a definir aspectos clave de su planificación. Uno de los puntos centrales es dónde se alojará y entrenará el plantel durante la competencia que buscará la cuarta estrella.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni evalúa distintas alternativas, pero en las últimas horas Kansas tomó fuerza como la sede elegida por su infraestructura de primer nivel , comodidad logística y un entorno más tranquilo que otras grandes ciudades.

Según informó TyC Sports, la AFA y el cuerpo técnico planean instalar la base de operaciones en Kansas , desde donde el seleccionado viajará a las distintas sedes, incluso más allá de la fase de grupos.

Argentina integrará el Grupo J y tendrá un calendario con un partido en Kansas y dos en Dallas. En caso de avanzar como líder, su recorrido podría continuar en Miami, Atlanta y New York/New Jersey , ciudades contempladas dentro de la planificación logística.

Dónde entrenará la Scaloneta durante el Mundial 2026

En cuanto a los entrenamientos, el principal candidato es el predio del Sporting Kansas City, uno de los complejos mejor equipados de la MLS. Como alternativa, también se analizan las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino que compite en la NWSL.

Ambos centros cuentan con instalaciones modernas, áreas médicas, gimnasios y espacios de recuperación, factores que el cuerpo técnico considera determinantes para un torneo de máxima exigencia.

Además, la tranquilidad de Kansas aparece como un valor agregado para el descanso del plantel en un Mundial que implicará largos traslados y alta presión competitiva.

Agenda de preparación y amistosos previos

La planificación establece que la Selección iniciará su concentración el 1° de junio, ya con la lista definitiva de convocados. Desde Kansas, el equipo afrontará los últimos amistosos de preparación frente a México y Honduras, antes del debut mundialista.

Los partidos de Argentina en la fase de grupos

El camino hacia la defensa del título mundial ya tiene fechas y sedes confirmadas (horarios de Argentina):