El panorama completo de la 10ª fecha de la Primera División de Argentina

En una nueva edición del clásico rosarino, Newell's y Central terminaron 0-0. Independiente no levanta cabeza: perdió de local 2-1 contra Estudiantes de La Plata y sus hinchas reprobaron la actuación con insultos a sus jugadores. El Rojo no gana desde la primera fecha contra Talleres en Córdoba y apenas sumó seis puntos de los últimos 27 que disputó. El miércoles jugará en el Gigante de Arroyito contra Rosario Central y el próximo domingo recibirá a Racing para disputar el clásico.

Liga Profesional de Fútbol Godoy Cruz, con uno menos, no pasó del empate con Tigre

El conjunto de Martín Demichelis goleó a domicilio a Huracán: fue 3-0 en el Tomás Adolfo Ducó. Salomón Rondón hizo su debut goleador y marcó dos tantos. El tercero y definitivo lo anotó Esequiel Barco de penal. River mostró buen funcionamiento nuevamente y dominó el partido por completo: así se recuperó tras el duro golpe que recibió en la altura frente a The Strongest.

Con Jorge Almirón en el palco del Consejo de Fútbol, Boca perdió 2-1 ante Colón. Antes del minuto de juego, Ramón Ábila había abierto el marcador y sorprendió a la Bombonera. Más tarde, Óscar Romero consiguió el empate transitorio, pero el uruguayo Andrew Teuten les dio el triunfo a los santafesinos. Los futbolistas locales se fueron entre silbidos e insultos de los hinchas. Se espera que el nuevo entrenador asuma en las próximas horas, aunque no es seguro que esté listo para dirigir el miércoles ante San Lorenzo.

El Ciclón necesitaba ganar de visitante para no perderle pisada a River y lo consiguió: en un partido envuelto en las polémicas alrededor de Fernando Espinoza, superó 3-1 a Atlético Tucumán. El árbitro expulsó a tres jugadores y a Lucas Pusineri, entrenador del local. El conjunto de Rubén Darío Insúa sigue a cuatro puntos del líder gracias a los goles de Iván Leguizamón por duplicado y Nahuel Barrios. San Lorenzo recibe a Boca el miércoles desde las 16.30.

Racing no pudo con Gimnasia de La Plata: perdió 3-1 y quedó a siete de River, que no detiene su marcha. Los dirigidos por Fernando Gago no hicieron pie: comenzaron perdiendo con un tanto de Cristian Tarragona, se quedaron con uno menos por la expulsión de Gabriel Rojas y luego lo liquidaron Leonardo Morales y Franco Soldano. El descuento transitorio lo había anotado Jonathan Gómez. La Academia necesita ganar de local el miércoles ante Newell's para llegar al clásico de la mejor manera.

