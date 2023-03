El padre de Messi "puso en grito en el cielo" por los rumores sobre Lio

“¡Peligro, Fakes News!”, comenzó su relato el empresario en una historia de Instagram. El papá del deportista citó tres noticias que tienen al ex Barcelona como principal protagonista. La primera tiene que ver con las negociaciones que se están llevando adelante con el PSG para extender por, al menos una temporada más, su contrato, el cual finaliza el 30 de junio de este mes. Jorge remarcó que es falso que una de las cuestiones que esté dilatando un acuerdo sea que los dirigentes del club de la capital francesa no estén de acuerdo a las exigencias del argentino.

El papá del deportista también aprovechó la ocasión para negar que su progenitor no haya finalizado la práctica del martes junto al resto de sus compañeros producto de un enfado con el director técnico Christophe Galtier. Según esa información, el entrenador habría intentado, en vano, convencer al albiceleste para que no abandonara la sesión.

“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas??? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada... No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, concluyó Jorge Messi en sus redes sociales.

En lo que respecta a lo futbolístico, está previsto que Lionel Messi sea de la partida en el partido de este domingo en el Parque de los Príncipes ante el Rennes. Luego, el rosarino viajará rumbo a Argentina para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara a los amistosos de la selección contra Panamá y Curazao.