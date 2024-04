El padre de Kylian Mbappé habló sobre el futuro del jugador: "Que esté o no es secundario”

¿Juega o no juega Kylian Mbappé en los Juegos Olímpicos de París?

Con las especulaciones sobre su traspaso al Real Madrid en el aire, las declaraciones de Wilfried Mbappé agregaron más combustible al fuego de la incertidumbre. Al ser consultado sobre la participación de su hijo en los Juegos Olímpicos de París, Wilfried expresó con cierta resignación: "No sé qué pasará, porque no somos los únicos que tomamos decisiones, pero pase lo que pase, Kylian se divertirá, porque los Juegos Olímpicos estarán aquí". Además, enfatizó la importancia del evento deportivo para Francia más allá de la presencia de su hijo: "Que esté o no es secundario. Lo que tenemos que destacar son los Juegos Olímpicos en Francia y no porque estén Wembanyama o Mbappé".