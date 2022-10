El Mundial de Qatar lo ganará Argentina y por penales

La investigación llevada a cabo bajo el nombre “The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup”, se basó en múltiples estadísticas de los futbolistas tanto en la vida real como en el videojuego FIFA, que lleva el sello de EA Sports. También apeló a los resultados de 192 partidos de fase de grupos y 64 de la etapa de “mata mata” en los últimos cinco Mundiales (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Vale remarcar en que en dichas ediciones solo en una Argentina alcanzó la final: hace ocho años, en la que se desarrolló en Sudamérica (cayó por 1 a 0 ante los germanos en tiempo extra).

No es el único análisis publicado en los últimos días que vio a Argentina campeona. Hace poco más de un mes, Joachim Klemen, un corredor de bolsa con gran historial de aciertos (y que asegura haber dado en la tecla con los campeones de los últimos dos campeonatos ecuménicos), informó que su modelo dictaminó que el seleccionado que conduce Lionel Scaloni se subirá a lo más alto del podio.

Eso sí, en lo que Klemen y la supercomputadora no coinciden es en el conteniente en la definición. Según el corredor, el rival será Inglaterra. Es habitual que varios bancos de inversión hagan sus predicciones antes de las grandes gestas deportivas a partir de los modelos que utilizan en sus trabajos diarios. “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, advirtió el agente, por si falla su anticipo.

Fuente: Infobae/C5N