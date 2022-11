El mendocino Luis Maggini se repuso y cumplió en el Procar 4000

También cumplió con un buen papel Fabián Maggini, que finalizó 11º la competencia, teniendo en cuenta que no pudo clasificar por un inconveniente mecánico. Hizo un gran avance en su serie, en la que largó último y terminó 11º, y después en la final pudo ascender hasta el puesto 11º.

"Quedé conforme primero porque pudimos llegar, que era el principal objetivo. Era un circuito nuevo, muy técnico y veloz. Giramos poco antes de la carrera. Tuve problemas con el distribuidor al momento de clasificar por eso tuve que largar la serie desde el fondo. En la final pude ganar varios lugares y eso que veníamos con una ida de cola que en algunos sectores nos complicaba. Le agradezco a la familia que nos hace el aguante desde Mendoza, a mi hijo que siempre me acompaña, a mis hermanos, a los sponsors y al equipo", sostuvo Fabián Maggini, 10º en el campeonato con 149 unidades.

Mientras que Luis Maggini venía teniendo un gran fin de semana hasta el domingo en la mañana, donde un toque en el inicio de la serie lo dejó cruzado en la pista. Quedó en el fondo y desde ahí remontó para terminar 11º. Luego en la final, largó desde el puesto doce y tuvo una muy buena remontada para terminar la prueba en la colocación 12ª.

"Dentro de todo terminamos bien un fin de semana medio enredado con los autos y con el clima, porque llovió en algunos momentos. Después de un toque en la largada de la serie, me sacaron afuera, quedé último y remonté. En la final no tuve un auto ideal, hicimos un cambio de la serie a la final que no le cayó bien. Lo importante es que llegamos, hicimos una linda carrera y sacamos adelante un fin de semana en el que podríamos haber estado más complicado", señaló Luis Maggini, séptimo en el certamen con 162 puntos.

El próximo compromiso del equipo mendocino Maggini Motorsport en el Procar 4000 será el 17 y 18 de diciembre cuando se dispute, con un fecha doble, las últimas dos competencias de la temporada en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.