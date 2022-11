El mendocino Luis Maggini se quedó con una sensacional victoria en el TC Cuyano

Luis Maggini se quedó con una gran victoria, tras decidir a último momento su participación en la competencia. Si bien no iba a correr porque había asumido compromisos personales y porque su auto no estaba disponible, el sábado por la tarde cambió de parecer y se sumó con un vehículo del equipo de Iván Vechetti.

image.png

"Lo del fin de semana fue muy raro. No iba a correr porque tenía unos compromisos asumidos y porque mi auto no estaba disponible. Cuando llego al autódromo el sábado, Iván Vechetti y su equipo me ofreció un auto para que largara, y me convenció. Sin conocer el auto, largué la serie. Y fue soñado, un fin de semana increíble, el auto anduvo muy bien y pude lograr una victoria que no busqué porque no iba a participar ", manifestó Luis Maggini.

Fabián Maggini no puede quebrar la mala racha. Después de una gran clasificación, donde marcó el mejor tiempo, no largó la serie clasificatoria porque tuvo un problema en la bomba de nafta que lo dejó a pie en la vuelta previa. En la final, partió desde la última colocación y realizó una gran remontada en la primera parte de la carrera, para ubicarse en la quinta colocación. Pero después, comenzó a retrasarse por un problema en un amortiguador que lo relegó en el clasificador.

image.png

"Arrancamos bien en clasificación, pero no pudimos largar la serie y nos quedamos con un sabor amargo, teníamos un gran auto y la bomba de nafta nos jugó una mala pasada. En la final hasta la vuelta 7 veníamos muy bien, pero el auto empezó a perder la cola, se me puso de costado en un par de curvas, me pasaron algunos autos y no pude avanzar más. Lo positivo es que pudimos terminar, esperemos que a partir de ahora se nos corte la mala racha. Agradezco el apoyo de la familia y los amigos, como así también el gran trabajo del equipo NG", indicó Fabián Maggini.

Luisito Maggini venía realizando un gran trabajo. Fue 5° en clasificación y terminó 3° en la serie clasificatoria. Pero en la final tuvo complicaciones con el diferencial cuando venía cuarto, para finalizar en la octava colocación.

image.png

El próximo compromiso del Maggini Motorsport en el TC Cuyano será el 4 y 5 de diciembre en el autódromo Ciudad de San Martín, donde tendrá lugar la novena fecha del certamen.

Repasá todos los resultados.