El mendocino Luis Maggini resurgió en el Zonal Cuyano

Zonal Cuyano: el mendocino Bombini no pegó una en San Luis

En la competencia final, Luis (h) se las supo ingeniar para terminar en el sexto puesto, en una buena actuación teniendo en cuenta que aparecieron algunos problemas los frenos que no le permitieron girar en los tiempos de la punta.

Luis Maggini, dos veces ganador en la temporada, tuvo un fin de semana difícil y no pudo terminar la final.

El panorama no fue el mismo para Luis Maggini y Fabián Maggini, que por distintos problemas apenas pudieron transitar unos metros en la final. Luis, que tiene dos victorias esta temporada, marcó el tercer mejor tiempo en clasificación, pero el fin de semana comenzó a complicarse en la serie, cuando venía segundo y en la última vuelta tuvo que abandonar por el encendido. En la final, apenas pudo girar una vuelta, hasta que se rompió el motor.

"Fue un fin de semana para el olvido. Arrancamos bien el viernes, el sábado hicimos un cambio en el auto que no le cayó bien. En la serie venía segundo y en la última vuelta se rompió el módulo del encendido, por lo que no pude terminar. Y en la final, largué desde el fondo y en la primera vuelta rompí el motor. Vamos a hacer un replanteo para ver de qué manera continuamos, porque así no se puede seguir", manifestó Luis Maggini,

image.png La suerte no estuvo del lado de Fabián Maggini, que sufrió roturas en la serie y en la final.

Mientras que Fabián, después de clasificar en el puesto 7, no pudo largar la serie y giró muy poco en la final. "Fue un fin de semana bastante complicado. No pudimos largar la serie porque se rompió la bomba de nafta, y en la final apenas pudimos andar hasta que se quemó la instalación eléctrica. Giramos poco y nada, anduvimos con mucha mala suerte", sostuvo Fabián Maggini.

El próximo compromiso del Maggini Motorsport en el TC Cuyano será el 5 y 6 de noviembre, en el autódromo Ciudad de San Martín, donde se disputará la octava fecha.

