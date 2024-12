El mendocino Lucas Sossich fue campeón con la Selección de Beach Handball

"El beach handball es un deporte hermoso donde abarca agilidad, creatividad y trabajo en equipo, pero también una conexión especial con el juego en arena. Cada partido es un desafío, especialmente al enfrentar a rivales como Brasil, Paraguay o Uruguay, quienes siempre elevan el nivel de competencia", explicó.

"Ser parte de este equipo me ha permitido crecer no sólo como jugador, sino también como persona. La posibilidad de haber salido campeones en el Sur-Centro y competir por un lugar en el Mundial de Túnez 2025 es un sueño, y estar en este proceso me hace sentir que estoy construyendo algo importante para el futuro del handball argentino", señaló.

"Quiero enviar un enorme saludo y agradecer de corazón a mi familia, a mis amigos, al club ETIEC, a Jesús mi entrenador, y a todos los que me han apoyado en este camino. Sin su aliento y confianza, este sueño de representar a la Argentina no sería posible. ¡Esto también es para ustedes!", concluyó.