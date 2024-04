El mendocino Ignacio Erario fue campeón y rompió un récord histórico de Maratón

Ignacio Erario (4).jpeg

Siguiendo con el tema, el mendocino habló de lo que le dejó la competencia e indicó: "Las sensaciones son muy buenas. Ser campeón en este Campeonato Nacional de Maratón, que también es selectivo para el campeonato Sudamericano en Buenos Aires, me da una gran satisfacción. Me pone un poco triste por no haber cumplido el objetivo que era hacer la mínima para los Juegos Olímpicos. Salí decidido a ir a buscar la marca pero no se me dio", precisó.

En cuanto a las metas que se aproximan, por otro lado, Erario comentó: "Lo próximo que se viene es la Media Maratón de Buenos Aires en agosto y la Maratón de Buenos Aires en septiembre. Posiblemente algunas carreras intermedias como parte de la preparación pero todavía no hay nada cerrado", manifestó.

Por último, el actual campeón concluyó: "El atletismo en Mendoza lo veo un poco rezagado, no son los mismos resultados que se obtenían en los Juegos Evita o Binacionales de años atrás. Y menos en los Nacionales. Hay menos participación por falta de apoyo. Lamentablemente se ha desfinanciado el deporte de alto rendimiento a lo largo de los años y ha crecido a nivel de carreras de running o Trail. Una forma de revertir esto es que se haga una ordenanza o algún convenio entre los organizadores de carreras para que la AMA (Asociación mendocina de Atletismo) se haga cargo de la fiscalización de las carreras y se aporte un % de las inscripciones para Becas Deportivas para atletas con proyección y de alto rendimiento", cerró,

El agradecimiento y el pedido de Ignacio Erario

"Quiero agradecer a toda la gente que me acompaña para poder representar a la provincia y al país de la mejor manera, el atletismo es un deporte amateur y lamentablemente a pesar de ser el mejor no gano como un jugador de fútbol. Hay que fortalecer las instituciones deportivas y empezar a apoyar realmente, no aparecer para la foto. Capaz con un poco más de apoyo la marca olímpica hubiese salido corriendo un maratón en el extranjero y con una correcta preparación en la altura. De mi parte voy a seguir entrenando y corriendo para cumplir mis sueños y asegurarme que a mí novia y nuestro hijo creciendo en su panza nunca les falten nada".

La Provincia de Mendoza tuvo otra campeona

Carolina Soledad Mellao de García se proclamó campeona argentina en 2:47:50, con Luisa Páez (San Luis) como subcampeona en 2:51:12. Karina Fuentealba (FAM), la ganadora de Pampa Traviesa en las ediciones del 2022 y 2023, ahora quedó tercera en 2:50:17.

Repasá cómo les fue al resto de los atletas de la Provincia de Mendoza

