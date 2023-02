El mendocino Franco Pandolfino se renueva para el Superbike de Brasil

FP (1).jpeg

En la antesala a la carrera inicial, Pandolfino expresó: "Estoy muy feliz de esta nueva oportunidad y de hacer lo que me apasiona. Hace un mes tuve una intervención quirúrgica para extraer los tornillos que tenía en la cadera, debido al accidente del 2021. Hoy me siento a pleno y preparado para este gran desafío. Quiero agradecer especialmente a quienes me apoyan, mis patrocinadores y sponsors, por confiar en mi trabajo y apoyar al deporte", señaló.