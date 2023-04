El mendocino Franco Pandolfino sacó adelante una fecha difícil en el Superbike de Brasil

Una vez terminada la carrera, el hombre del Luvizzoto Racing Team expresó: “Una caída en los entrenamientos me imposibilitó correr con mi moto, tuve que hacerlo con una de reserva del equipo, mucha lluvia durante la clasificación y después la carrera fue en seco. Esa situación nos obligó a cambiar todo el set up a último momento”, empezó

Siguiendo con el tema, Pandolfino indicó: “En la carrera cometí un error al reducir la marcha y me salí de pista perdiendo muchas posiciones, que después me costó mucho remontar. Es duro después de tanto esfuerzo este tipo de situaciones, pero me bajé de la moto contento por haber terminado sumar puntos y feliz de estar volviendo a casa sano”, dijo.