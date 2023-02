El mendocino Franco Pandolfino fue tercero en el Superbike de Brasil

FP (3).jpg

Una vez terminada la contienda, Pandolfino hizo un análisis de lo ocurrido: “Por lo que me ocurrió, lo de esta fecha terminó siendo un excelente resultado Quedé P3 en la categoría Pro Evo y séptimo en la general. Corrí con bastante dolor en la rodilla, porque me caí en las prácticas. Largué 11, en la primera curva me puse quinto pero no aguanté el ritmo de la carrera. En la próximo vamos a dar más pelea”, precisó.