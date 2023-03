El Maggini Motorsport sacó adelante un buen fin de semana en el Procar 4000

También tuvo un fin de semana positivo Luis Maggini, a pesar de haber corrido con el auto del Zonal Cuyano, debido a que el equipo no pudo terminar a tiempo el auto nuevo. Tras una clasificación regular, Luis se complicó en la serie, que no pudo largar por una rotura en la suspensión.

Pero en la final cumplió con una muy buena actuación, partiendo desde el puesto 30º para finalizar 11º, tras una gran remontada.

"Arrancamos muy complicados el viernes y el sábado. Y en la serie se rompió la suspensión y no pudimos largar. En la final largamos desde el fondo y quedamos a un paso de meternos entre los 10. Sacamos el fin de semana a flote porque el auto no lo pudimos encontrar y sumar algunos puntitos es muy bueno. Vamos a ver si podemos llegar con el auto nuevo a la segunda fecha, fue una actuación positiva pero las carreras son así", comentó Luis.

image.png

Fabián Maggini tuvo un fin de semana complicado. Si bien arrancó en los tiempos de arriba, después no le cayó bien el juego de neumáticos que sortearon y se le hizo difícil estar con los de punta. A pesar de eso, tuvo una buena serie clasificatoria, finalizando 5º, y en la final ya estaba entre los diez mejores cuando se encontró un rival cruzado en la pista, luego de un toque, y no lo pudo esquivar.

"Fue un fin de semana complejo, donde no tuvimos la suerte necesaria. El juego de gomas no cayó bien, pero en la serie pudimos llegar en el puesto 5, el auto estaba mejor. Largamos la final, con mucho calor, y faltando dos vueltas se tocaron dos autos, se fueron afuera, había mucha tierra, no se veía nada y me tragué un auto que estaba parado. Esperamos tener un poco más de suerte en la próxima carrera", indicó Fabián Maggini.

Luisito Maggini había redondeado un gran fin de semana. Desde las pruebas comunitarias del viernes, estuvo en los tiempos de punta. Clasificó 6º y terminó 2º en la serie clasificatoria, que lo posicionaba para largar desde el sexto puesto en la final.

image.png

Desde la largada, Luis (h) avanzó un par de posiciones hasta llegar al cuarto puesto, luchando por el último escalón del podio. Finalmente arribó en el 5º lugar a la meta, en un competencia que se dio por finalizada con bandera roja, tras un múltiple accidente.

Pero después de la prueba y en una decisión apresurada, los comisarios deportivos decidieron excluir a Luisito Maggini. "Tuvimos un gran fin de semana, habíamos finalizado 5º en la final, sumando puntos fuertes para el campeonato. Pero después me excluyeron por un supuesto toque a un rival. Vamos a trabajar para volver más fuerte en la próxima competencia", manifestó Luis (h).

El próximo compromiso del Maggini Motosport será el 18 y 19 de marzo, cuando el TC Cuyano dispute la primera fecha del certamen, en el autódromo Ciudad de San Martín.