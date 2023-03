El Maggini Motorsport abre la temporada 2023 en el Procar 4000

Para esta primera competencia del calendario, el equipo no llegó a tiempo con el auto nuevo para Luis Maggini, por lo que estará participando en la prueba con el auto que utiliza en el Zonal Cuyano. Mientras que el Chevrolet que manejó el año pasado lo utilizará su sobrino Coki Maggini.

“Esperamos tener un buen año, con mucha energía y las ganas de siempre de estar arriba de un auto de carrera y más en este nivel. En esta primera carrera vamos un poco en desventaja, porque el equipo no terminó el auto nuevo y voy a correr con el auto del Zonal. Pero vamos a tratar de sumar y estar lo más adelante posible. Esperamos estar con el auto nuevo para la segunda carrera y dar un saltito", sostuvo Luis Maggini.

"Estamos con muchas ganas de subirme al auto, se hizo larga la espera. Deseo que sea un buen año, con muchos éxitos y siempre con el objetivo de estar adelante. Ahora que tenemos más experiencia en la categoría, espero estar más firme para pelear por el campeonato desde la primera fecha, tratando de seguir aprendiendo porque en todas las carreras se aprende algo nuevo. Agradezco a mi familia, a mi pareja, a mi hija y a todos los que hacen posible esto, los sponsors y al equipo de Toto Pereiró por el esfuerzo que hace", indicó Luisito Maggini, que estrenará el '5' en los laterales de su Chevy.

"Llegamos con muchas expectativas y ganas de subirnos al auto. Tenemos que andar bien, lo más importante es que estamos en un equipo excelente y queremos ser protagonistas. Si bien hemos hecho muchas carreras, eso nos va afianzando para tener mejores resultados. Agradezco a los que nos acompañan, a la familia incondicional, a los auspiciantes y a los nuevos que se incorporaron para esta temporada", dijo Fabián Maggini.

"Estamos con muchas ganas de que llegue el fin de semana y con buenas expectativas. Soy positivo a pesar de que hace un año mas o menos que no me sumo a un auto del Procar. Estoy entusiasmado porque me incorporo a la estructura de Toto Pereiró, espero de ir adaptándome de a poco. Agradezco a mi familia, a mi viejo y a mis auspiciantes que hacen posible esto", contó Coki Maggini.

La actividad para el Maggini Motorsport en el autódromo porteño comenzará este viernes, con las pruebas comunitarias. El sábado se disputarán dos tandas de entrenamientos, a partir de las 10.55, mientras que la clasificación comenzará a las 15.40.

Para el domingo quedará la disputa de las series clasificatorias, a partir de las 10.05 y a seis vueltas cada una, mientras que la final se llevará a cabo desde las 15.05, a 14 giros o 30 minutos.