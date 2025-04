El insulto de Gallardo y la lesión de Miguel Borja: cómo llega River al Superclásico

A pesar de las alarmas, el delantero participó en las prácticas en la mañana del sábado y hubo señales de recuperación, luego de que el cuerpo médico decidiera no someterlo a estudios médicos por no ser necesarios. Al parecer no se trataría de un desagarro, sino una dolencia sobre inserción del músculo en la zona inguinal.

Te podría interesar: Tricota y clasificación de River tras vapulear a Gimnasia en La Plata

Un Gallardo muy enojado: “La crítica dañina me chupa un huevo”

En el post partido ante el Lobo en el Bosque, el Muñeco asistió a la conferencia de prensa y remarcó las críticas que recibió últimamente: “Desde hace muchos años que convivo con eso. He pasado por un montón de lugares. El fútbol me ha dado un montón de cosas y me sigue dando”.

Lo inesperado llegó cuando el entrenador dijo un exabrupto en la sala: "El fútbol me dio muchas alegrías, mucho más amor que la crítica dañina que genera odio. Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto”.

Fuente: TN.