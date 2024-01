El incómodo momento de Alexander Zverev en conferencia de prensa

En medio de su destacada participación en el Abierto de Australia 2024, Alexander Zverev se ve envuelto en un incómodo momento durante una rueda de prensa , donde un periodista decide preguntarle sobre la causa de una presunta agresión a su expareja, Brenda Patea. La reacción del tenista no se hace esperar: "No es la primera pregunta que realmente quiero escuchar", expresó con evidente molestia.

Embed

En la sala de prensa, un periodista le consultó a Zverev por la causa que afronta por agresión a su expareja Brenda Patea, con quien tiene una hija se defiende: "No tengo ni idea. Es en mayo", dijo visiblemente molesto. Pero la incomodidad para el tenista no terminó ahí y le consultaron su opinión acerca de los dichos respecto a que no debería estar compitiendo. “Esto lo dicen los periodistas, algunos que en realidad están más interesados en esta historia para escribir y en los clics que en la verdad misma", dijo.