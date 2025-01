El hijo del Patón Edgardo Bauza contó detalles de su enfermedad

“ El homenaje fue hermoso. En un principio me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa . Después, la verdad que no me arrepentí para nada de haber ido. Fue muy lindo, muy cuidado, muy respetuoso", inició en diálogo con Radio La Red.

El hijo del Patón, quien durante su histórica trayectoria como DT fue campeón de la Copa Libertadores 2008 con el equipo ecuatoriano y en 2014 con San Lorenzo, entró en detalles sobre la enfermedad que atraviesa su padre y cómo afecta su cuerpo: “La enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Juezcentral/status/1883344200139485283&partner=&hide_thread=false Liga De Quito homenajeó hoy al gran Patón Bauza, el DT que los sacó campeón de Libertadores.



El Patón sufre una enfermedad degenerativa similar al Alzheimer.



Siempre de pie ante uno de los mejores entrenadores que ha dado el continente. Grande Patón



pic.twitter.com/KtyUaBq0PC — Juez Central (@Juezcentral) January 26, 2025

“La realidad es que yo no sé si él se habrá dado cuenta de dónde estaba y de dónde era, pero estoy seguro de que todo ese cariño, los abrazos y la energía buena, los sintió, le llegó. Le hizo bien, no tengo dudas. Él tiene demencia temporofrontal, que es conocida porque Bruce Willis también la padece. No es de las demencias más populares, pero, justo con eso y lo de Bruce Willis, se hizo más conocido el término”, explicó.

Maximiliano detalló como es ahora la vida del Patón, y deslizó una teoría respecto al motivo de su aparición pese a tener tan solo 66 años: “Él sale a caminar dos veces por día por el barrio cerrado donde vive, acompañado, pero no más que eso. No se sabe por qué tiene esta enfermedad. La única sospecha que tenemos es sobre la película ‘La verdad oculta’, de Will Smith, de jugadores de fútbol americano y muchos deportistas que se dañan la cabeza. Es una de las posibilidades, pero es un estudio que se hace post-mortem y lo haríamos para sacarnos la duda”.

A lo que hace referencia Bauza es que su padre podría padecer un caso de encefalopatía traumática crónica (ETC, cuya sigla en inglés en CTE), que implica un trastorno cerebral causado por lesiones reiteradas en la cabeza. Una lesión muy recurrente tanto en exjugadores de fútbol americano, boxeadores y en la lucha libre; una enfermedad que llevó a diversas modificaciones en pos de la seguridad de los atletas en Estados Unidos.

image.png

Pedro Troglio: "A Edgardo Bauza lo quiero muchísimo, me encantó verlo"

El DT de Instituto y excompañero del Patón en la Selección Argentina habló con TyC Sports y expresó su alegría por la reaparición pública de Bauza en medio de su lucha: "Yo fui compañero en Italia '90, estuvimos compartiendo muchos momentos. Lo quiero muchísimo, es claro que todos lo acompañamos en este momento".

"Me encantó verlo ayer con sus hijos, su esposa y espero que él lo haya podido disfrutar, que es lo más importante para todos. Lo importante es dejar una huella como persona y el Patón lo ha hecho", aseguró Troglio.