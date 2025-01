El fútbol consternado: lo denunciaron por violencia de género y se quitó la vida

En redes sociales, el jugador intentó aclarar su situación, señalando que no era culpable y calificando la medida como una precaución judicial. Además, expresó su deseo de dejar atrás una relación que describió como tóxica, afirmando que nunca había ejercido violencia contra nadie.

A pesar de sus declaraciones, la denunciante Lu Rodríguez, aseguró que las evidencias presentadas fueron contundentes y justificaron las medidas impuestas. La situación generó un fuerte impacto en el jugador, quien también mencionó a sus hijas en su última publicación, expresando su deseo de que fueran cuidadas y respetadas.

Desde el Mushuc Runa, su presidente Luis Alfonso Chango manifestó su consternación y compromiso para apoyar en los trámites de repatriación del cuerpo del futbolista: “Estamos consternados por este hecho y daremos todo el apoyo necesario a su familia ”, afirmó.

Acuña, quien había renovado contrato con el club por una temporada más, deja un legado de talento y dedicación dentro del campo, pero también un doloroso recordatorio de la importancia de la salud mental y el apoyo emocional en momentos de crisis.

El caso de Mathías Acuña pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de atender integralmente las problemáticas que enfrentan los jugadores, tanto dentro como fuera de las canchas. Su muerte no solo enluta al fútbol sudamericano, sino que también abre un espacio de reflexión sobre el impacto de las denuncias, la exposición mediática y las presiones sociales en la salud emocional de los deportistas.

El último posteo de Mathías Acuña que conmueve al fútbol

“Primero hay que informarse bien sobre por qué te colocan la tobillera electrónica. La jueza me explicó que lo hacen como una medida cautelar, no porque seas culpable. En este país, las leyes son así: te ponen la tobillera por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos, para tener un control. Pero repito, no por ser culpable”.

Tener la tobillera me da tranquilidad porque no se va a poder inventar nada que me acerque. Todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, de la cual la otra parte nunca aceptó que yo no quería estar más con ella. Se le ocurrió poner mentiras".

Me da lástima porque sí hay mujeres que realmente sufren violencia de género. Estoy tranquilo, rodeado de los míos, que me conocen y saben lo que soy. Nunca fui violento con nadie. Tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y las cuiden como se debe. ¡Nací de una mujer!"

No tengo más nada para decir y esto es lo último que voy a escribir en referencia a lo que está sucediendo. Un abrazo grande y gracias a los que están".