22 de abril de 2026
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Serie A

Escándalo en la Serie A: investigan una red de fiestas VIP que menciona a futbolistas

La reconocida Seria A de Fútbol de Italia se vio envuelta en un gran problema que excedió los límites de la cancha. Mirá qué pasó.

La causa de la Serie A avanza en Milán y ya genera fuerte impacto en el fútbol italiano.

La causa de la Serie A avanza en Milán y ya genera fuerte impacto en el fútbol italiano.

Por Sitio Andino Deportes

Un escándalo de alto impacto sacude al Fútbol europeo. Una investigación judicial en Milán desbarató una presunta red de fiestas VIP con servicios sexuales y consumo de sustancias, en la que aparecen mencionados futbolistas de la Serie A, aunque por el momento ninguno de ellos está imputado.

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El sistema de contactos se realizaba a través de redes sociales, especialmente mediante Instagram, donde una cuenta señalada por la investigación actuaba como nexo para coordinar los encuentros.

El rol de las redes sociales y las sustancias

Las pesquisas identificaron la cuenta @Made_luxury_concierge como uno de los puntos de conexión entre organizadores y clientes. A partir de allí se gestionaban los accesos a estos eventos privados.

Además, los investigadores detectaron la presencia de sustancias recreativas, entre ellas el denominado “gas de la risa”, lo que amplió el alcance del expediente y elevó la gravedad del caso.

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Futbolistas de la Serie A mencionados en la causa

En registros y comunicaciones analizadas aparecen nombres de futbolistas reconocidos, entre ellos:

  • Samuele Ricci (AC Milan)
  • Alessandro Buongiorno (Napoli y selección italiana)
  • Matteo Cancellieri (Lazio)
  • Luca Pellegrini (Lazio)
  • Víctor Osimhen (Galatasaray, ex Napoli)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini

Importante: hasta el momento, ninguno de los jugadores está imputado, ya que la investigación se centra en quienes organizaban y facilitaban las actividades.

Impacto y posibles derivaciones

El caso generó una fuerte repercusión en Italia y en el resto de Europa, no solo por la magnitud de la red, sino también por la vinculación indirecta con figuras del fútbol profesional.

La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas derivaciones a medida que avance la investigación judicial.

Preguntas clave sobre este escándalo en la Serie A

¿Qué se investiga en el escándalo de la Serie A?

Una presunta red de fiestas VIP con servicios sexuales y consumo de sustancias en Milán.

¿Hay futbolistas imputados en la causa?

No, por ahora solo aparecen mencionados en registros, pero no están imputados.

¿Cómo se organizaban los encuentros?

A través de redes sociales, principalmente mediante una cuenta de Instagram.

¿Qué sustancias se detectaron?

Entre otras, el denominado “gas de la risa”.

¿Dónde se desarrolla la investigación?

En la ciudad de Milán, Italia.

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