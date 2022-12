El emotivo posteo de Rodrigo De Paul antes de la semifinal

Cuando Rodrigo De Paul no juega, la Selección Argentina no es la misma. Claro, no por el nivel de quien lo reemplace ni mucho menos, sino por la constante intensidad que el mediocampista imprime en la mecánica del juego y a la hora de presionar al equipo rival. Ante Croacia, por la semifinal del Mundial de Qatar 2022, todo parece indicar que Lionel Scaloni contará con él desde el inicio y en vísperas a la sexta final que tendrá la Albiceleste este martes, el hombre del Atlético de Madrid realizó un emotivo posteo en sus redes sociales. Mirá.