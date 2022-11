El duro mensaje de Kempes: "Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, hace las valijas para ir a casa"

"Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, hace las valijas para ir a casa", sentenció Kempes para evitar una dolorosa eliminación en primera ronda recordando lo ocurrido en el Mundial Corea-Japón 2002.

Y agregó: "Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo. Se confió y, cuando quiso reaccionar, ya era tarde", declaró el Matador que dijo presente en el homenaje a Diego Maradona, en Doha, a dos años de su fallecimiento.

image.png

Por último, se refirió al azar del fútbol en el caso de que el equipo no logre una victoria en el Mundial de Qatar 2022: "No se trata sólo de la responsabilidad de decir: ‘hoy quiero ganar’. ¿Y si la pelota no entra?".

"Esto es fútbol, es una lotería, podés ganar o perder. A lo mejor Argentina no tiene la suerte de lograr el resultado que necesita pero le quedará otro partido y dependerá también del otro que se juega mañana", exclamó en medio del evento organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).